Estate Imprunetina al via: il programma

Si è aperta ieri in piazza Buondelmonti la rassegna Impruneta GO, parte del calendario dell’Estate Imprunetina. Nella serata inaugurale i Rock in Movie hanno proposto uno spettacolo che unisce musica rock e colonne sonore cinematografiche. Tra medley e brani celebri, la band ha offerto al pubblico un percorso tra diversi generi ed epoche del cinema, trasformando la serata in un incontro originale tra immagini e musica dal vivo.

"La risposta di pubblico conferma l’importanza di iniziative che animano il centro storico e offrono occasioni di incontro e condivisione. Impruneta GO rappresenta un’opportunità di valorizzazione culturale e sociale per la nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini.

Il programma prosegue con:

30 agosto: 80Voglia – cover band

31 agosto: Killer Queen

1 settembre: Voglio tornare negli anni ’90

2 settembre: Saggio della Scuola di Musica di Impruneta, a seguire Millennials (pop rock anni 2000)

3 settembre: Rewind Orchestra e Paola Guadagno

4 settembre: 883 Show con live e dj set

5 settembre: Negramaro Tribute Band e Ligabue Cover Band, serata in ricordo di Francesco Fallani

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Impruneta con il patrocinio del Comune di Impruneta e il sostegno del Banco Fiorentino e della Residenza Il Colle. I concerti sono a ingresso libero e gratuito. Sono attive modifiche temporanee alla viabilità del centro storico.

