Fermato dai carabinieri, li offende: denunciato

Era incappato in uno dei tanti controlli dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana: è stato fermato dai militari che hanno accertato che la copertura assicurativa della sua autovettura intestata alla madre non era in regola. Alla contestazione dell’illecito, ha pensato di reagire con frasi ingiuriose nei loro confronti, esponendosi all’immediata denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale per la quale dovrà risponderne davanti al giudice monocratico. L’uomo, con precedenti penali e disoccupato, è stato ulteriormente segnalato per provvedimenti finalizzati a prevenire la dimostrata pericolosità sociale.

