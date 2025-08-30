Nuovo furto al Pontormo: rubati un computer e una stampante durante l'estate

Cronaca Empoli
Il liceo Il Pontormo di Empoli

Già nel giugno scorso dal liceo di via Sanzio a Empoli furono rubati dei pc. Stavolta è stato colpito l'ufficio della vicepreside

Nuovo furto al Pontormo che, nei primi giorni di riapertura dalle vacanze estive, ha dovuto constatare la scomparsa di un computer e una stampante. Come riporta oggi il quotidiano La Nazione, i due dispositivi sono stati rubati dall'ufficio della vicepresidenza. Secondo una prima ricostruzione l'autore potrebbe essersi introdotto all'interno del liceo in via Sanzio nei primi giorni di agosto, quando ancora la scuola era aperta, poiché da un sopralluogo non sono stati trovati segni di effrazione. Dunque, spiega la dirigente Filomena Palmesano, è possibile che chi ha colpito possa aver approfittato degli ultimi giorni di apertura, quando il plesso è semivuoto. Già nel giugno scorso il Pontormo subì il furto di alcuni notebook collegati alle Lim, custoditi nelle classi, che adesso fa salire a dieci il numero dei pc portati via negli ultimi mesi. Stavolta il danno è anche riferito al contenuto del computer rubato dalla vicepresidenza, poiché come sottolineato ancora da Palmesano al quotidiano, conteneva il software con l'orario e la programmazione e per questo, in vista della prima campanella, la scuola ha dovuto correre ai ripari. Sull'episodio è stata presentata denuncia ai carabinieri.

