Gazebo di volontari a Empoli per informare la popolazione sull'ordigno bellico

Si avvicina la data del 7 settembre, quando sarà disposta l'evacuazione per la rimozione dell'ordigno bellico trovato nel cantiere del futuro teatro Il Ferruccio.

Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 agosto verranno allestiti degli Info Point in piazza della Vittoria, piazza Matteotti e Largo Gino Ragionieri a Empoli per informare la popolazione delle modalità per l'evacuazione in sicurezza. I banchetti sono stati allestiti dagli enti di volontariato Misericordia, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa, su disposizione della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. In visita ai gazebo è giunto anche il sindaco di Empoli e il vice sindaco con delega alla Protezione Civile. Il primo cittadino ha espresso il ringraziamento per l'impegno messo in piedi finora da tutta la macchina della Protezione Civile, in vista dell'operazione del 7 settembre.

A disposizione per i presenti volantini con tutte le info per la sicurezza dei residenti, in italiano e tradotti in 6 lingue. I volontari sono rimasti a disposizione dei residenti per spiegare le modalità di intervento.

Ricordiamo che l'accesso alla zona rossa sarà interdetto in entrata dalle ore 7 di domenica 7 settembre. Le operazioni di evacuazione dovranno concludersi entro le ore 9, entro quell’ora l’area della zona rossa dovrà essere completamente sgombra da persone, animali domestici e veicoli parcheggiati in strada. Si presuppone che l’operazione perduri per tutta la mattina, salvo imprevisti.

Tutte le info per il Comune di Empoli sono al link https://ordigno2025.comune.empoli.fi.it/ e per il Comune di Vinci al link https://www.comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2025/

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA - Un'iniziativa promossa dai due Comuni (Empoli e Vinci) coinvolti nelle operazioni di evacuazione (domenica 7 settembre 2025) per la rimozione e lo spostamento del residuato bellico della Seconda Guerra mondiale rinvenuto nel cantiere del teatro il Ferruccio in piazza Guido Guerra (Empoli), realizzata in collaborazione con Rete di Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa alla quale vanno i ringraziamenti di entrambe le amministrazioni comunali.

Individuare il maggior numero di persone per veicolare informazioni utili e necessarie (come nel caso di una evacuazione) anche se riguardano una cerchia più ristretta della popolazione, è il senso di questo manifesto in Comunicazione Aumentativa e Alternativa: una comunicazione dedicata a loro in modo che possano meglio integrarsi.

