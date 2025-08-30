Gioco d'azzardo, FdI Empoli: "Bene Play4Fun, ma potenziare il Ser.D."

Gioco d’azzardo, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli: “Bene Play4Fun, ma senza il

potenziamento del Ser.D. resterà solo uno spot elettorale”

“Accogliamo con favore il progetto Play4Fun, promosso dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con il Ser.D. e il terzo settore, perché la sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo è necessaria e urgente” – dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Empoli Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano. “I dati resi noti in questi giorni parlano chiaro: nel solo 2024, nei quindici comuni del nostro territorio, sono stati spesi quasi 500 milioni di euro, di cui oltre 113 milioni solo a Empoli. Si tratta di una spesa media di circa 1.900 euro a persona, superiore allo stipendio mensile di tanti cittadini. Dietro a questi numeri ci sono drammi familiari, storie di difficoltà e nuove forme di dipendenza che non possiamo ignorare”.

“Eppure – proseguono i consiglieri – il lancio di questo progetto, in questo preciso momento politico, somiglia più al consueto spot elettorale di una sinistra che si ricorda dei problemi della sanità solo sotto elezioni, piuttosto che a una risposta strutturale. È un atteggiamento che conosciamo bene: grandi annunci, ma pochi investimenti reali”.

“Già mesi fa – ricordano Carriero, Peccianti e Di Stefano – avevamo denunciato la grave condizione del Ser.D. di Empoli, costretto a coprire un bacino di oltre 220.000 cittadini sopra i 15 anni con organici ridotti all’osso: 5 medici, 1,5 psicologi a tempo determinato, 5 infermieri, 1 OSS, 2 assistenti sociali, 3 educatori professionali e 1 amministrativo. Numeri insufficienti, che non reggono di fronte a un fenomeno in crescita costante”.

“I dati ufficiali confermano l’allarme: dal 2021 al 2023 sono stati presi in carico 653 pazienti con dipendenze da sostanze, 430 con problemi alcol-correlati e 64 con disturbo da gioco d’azzardo (tra cui 6 giovani tra i 18 e i 25 anni). Nel solo Comune di Empoli, nel 2023, sono stati censiti 134 tossicodipendenti, 35 alcolisti e 10 casi di ludopatia, pari al 22,5% dell’intera area SdS. Ogni anno il Ser.D. gestisce oltre 22.000 controlli tossicologici, percorsi terapeutici e inserimenti in comunità, spendendo nel 2024 circa 1 milione di euro, ma con risultati inevitabilmente limitati rispetto all’enormità del fenomeno”.

“Ecco perché, come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli – concludono i consiglieri – chiederemo periodicamente conto dei risultati di Play4Fun e delle risorse effettivamente destinate al rafforzamento del personale del Ser.D. Solo con assunzioni mirate e risorse stabili si potrà trasformare la prevenzione in vera cura e assistenza. In caso contrario, questo progetto non sarà altro che l’ennesima iniziativa sulla carta, utile alla propaganda della sinistra ma inutile ai cittadini, incapace di incidere su un fenomeno che ha assunto proporzioni drammatiche nel nostro territorio”.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli