Incidente tra auto e bus a Camaiore, gravi due giovani

Grave incidente nella notte tra Viareggio e Camaiore in località Bocchette dove un'auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autobus finendo poi fuori strada. A bordo del van stavano viaggiando quattro turisti tedeschi, mentre sull'auto si trovavano due giovani che dopo l'impatto sono stati estratti dai vigili del fuoco di Viareggio e Pietrasanta, intervenuti sul posto, in via del Fiaschetto intorno alle 4.45, insieme ai soccorsi sanitari del 118 e due pattuglie dei carabinieri.

I due ragazzi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. In pronto soccorso per accertamenti anche una turista.

