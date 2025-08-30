Individuato a Carmignano camion pieno di scarti tessili, alcuni già gettati in un torrente: indagini in corso

Scoperto a Carmignano un camion contenente 46 sacchi neri, contenenti scarti di lavorazioni tessili, mentre altri sacchi recuperati dai carabinieri erano già stati gettati nel vicino torrente Elzana. L'operazione dei militari di Carmignano e Poggio a Caiano, nel pomeriggio di domenica 24 agosto, è nata dalla segnalazione per la presenza di un veicolo sospetto. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato il furgone carico degli scarti, in parte già gettati: gli autori del gesto, alla vista delle pattuglie, si sono immediatamente dati alla fuga abbandonando il mezzo. Sono in corso gli accertamenti finalizzati alla loro identificazione e ad accertare eventuali responsabilità in capo al proprietario dei veicolo, un cittadino orientale residente in un'altra provincia toscana. A fronte delle recenti disposizioni del procuratore della Repubblica di Prato, sulle direttive in merito al contrasto dell'illecita gestione degli scarti tessili, il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e i sacchi a sequestro probatorio.

