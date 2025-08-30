Investito da un treno alla periferia di Firenze, è grave

Un uomo è stato investito da un treno vicino a Firenze ed èrimasto gravemente ferito. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 30 agosto, vicino a Pratignone, Calenzano.

L'incidente ha causato il blocco della circolazione dei treni regionali, che è rimasta completamente ferma dalle 13,15 tra Firenze Castello e Prato Centrale. Sul posto per accertamenti c'è l'autorità giudiziaria. Il ferito è stato portato in codice rosso a Careggi.

La circolazione poi è ripartita su un unico binario attorno alle 15,15, con ritardi e limitazioni per i convogli lungo le linee Firenze-Viareggio e Montevarchi-Pistoia.

