Si allontana da casa a Montelupo: trovato senza vita ore dopo

Un drammatico ritrovamento quello avvenuto a Montelupo Fiorentino nel pomeriggio di sabato 30 agosto. Un uomo di quasi ottanta anni è stato trovato senza vita vicino ai binari in zona industriale.

L'allarme per la sparizione dell'uomo era scattato nel primo pomeriggio: un cane era andato via dal suo recinto, l'uomo era andato a cercarlo, ma i familiari non lo hanno più visto.

Il Comune aveva attivato la Protezione Civile e in serata è arrivata la tragica notizia. Sul posto il 118 e anche la municipale, la polizia ferroviaria e i carabinieri. Si cerca di fare chiarezza e di capire se si è trattato di un incidente con un treno, anche se nessun convoglio in transito avrebbe segnalato un incidente.

