Rete Inclusione Empolese Valdelsa, l'incontro a Avane in vista del ritorno a scuola

Con l'avvicinarsi della ripresa delle lezioni si torna a parlare di scuola e, in particolare, della sua effettiva capacità inclusiva. Per questo la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, ha organizzato un incontro per discutere come organizzare il percorso scolastico.

L'evento, previsto per venerdì 5 settembre alle 16.30 alla Vela Margherita Hack (via Magolo, Empoli), è aperto a tutta la cittadinanza, ed è stato pensato insieme alla Federazione Osservatorio182, realtà che prende il nome dal decreto 182/2020. Una norma, che ha dato il via ad un nuovo modello nazionale di piano educativo individualizzato, oltre a nuove modalità di assegnazione del sostegno didattico agli alunni con disabilità.

In particolare, la Federazione Osservatorio182, a cui aderiscono alcune delle realtà che appartengono alla Rete Inclusione EVV, si batte contro il tentativo di rendere marginale il ruolo delle famiglie nella progettazione didattica, l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline, la riduzione dell’orario scolastico e la riduzione delle ore di sostegno e di assistenza agli alunni con disabilità.

Durante l'incontro a Empoli è previsto l'intervento di Evelina Chiocca, Docente specializzata per le attività di sostegno, esperta nelle tematiche dell'inclusione scolastica e componente del Gruppo di elaborazione del Progetto di legge Cattedra Inclusiva.

"Le quattro - spiegano le portavoce della Rete - organizzazioni della nostra Rete federate con osservatorio 182, ovvero Abbracciami APS, Noi Da Grandi Onlus, La Fabbrica dei Colori APS e Vorreiprendereiltreno, potranno quindi beneficiare di consulenza, supporto e assistenza legale gratuita per tutte le questioni relative al percorso di inclusione scolastica. Si tratta di un'opportunità secondo noi interessante per tutte le organizzazioni del territorio impegnate su questo tema".

Fonte: Ufficio stampa