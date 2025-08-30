Le forano la ruota per rubarle la borsa dall'auto

Hanno forato la ruota dell'auto sperando che si fermasse per derubarla. Ma lei è arrivata al suo negozio, in quel momento chiuso, per alcuni lavori e ha parcheggiato vicino. I ladri quindi sono entrati in azione e le hanno preso la borsa dal veicolo, con dentro quasi 700 euro oltre a carte e documenti.

Vittima del borseggio è una 52enne di Fucecchio, il furto sarebbe avvenuto vicino al negozio della donna in via I Settembre. Stando a Il Tirreno le immagini di sorveglianza della zona hanno ripreso il tutto: da un'auto con tre malviventi è scesa una donna che ha preso la borsa. La vittima è salita sulla propria auto per rincorrerli ma aveva una gomma a terra e si è fermata subito.

Sempre dalle immagini la vittima ha potuto appurare che i ladri erano sulle sue tracce fin da poco prima, quando era uscita da un supermercato nelle vicinanze. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.