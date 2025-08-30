Rubata bici di valore all'Elba, due denunce

Un quarantenne e un sessantenne sono stati denunciati all'Elba per furto aggravato il primo e ricettazione il secondo. I carabinieri di Marciana Marina hanno ricostruito il tutto: il quarantenne si sarebbe appropriato di una bici di oltre ottocento euro, l'avrebbe presa di notte e in seguito data al sessantenne, che avrebbe iniziato a usarla in centro.

Dopo essersi accorta del furto, la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Grazie anche alla videosorveglianza, i sospetti sono stati concentrati dapprima sul quarantenne che aveva effettuato il furto, ed in un secondo momento sull’effettivo utilizzatore del mezzo, che è risultato essere il sessantenne. I due sono stati individuati e denunciati.

