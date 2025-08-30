Rubata bici di valore all'Elba, due denunce

Cronaca Marciana Marina
Condividi su:
Leggi su mobile

Un quarantenne e un sessantenne sono stati denunciati all'Elba per furto aggravato il primo e ricettazione il secondo. I carabinieri di Marciana Marina hanno ricostruito il tutto: il quarantenne si sarebbe appropriato di una bici di oltre ottocento euro, l'avrebbe presa di notte e in seguito data al sessantenne, che avrebbe iniziato a usarla in centro.

Dopo essersi accorta del furto, la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Grazie anche alla videosorveglianza, i sospetti sono stati concentrati dapprima sul quarantenne che aveva effettuato il furto, ed in un secondo momento sull’effettivo utilizzatore del mezzo, che è risultato essere il sessantenne. I due sono stati individuati e denunciati.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Marciana Marina
Cronaca
10 Luglio 2025

Accusa malore in mare: muore anziano all'Isola d'Elba

Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in tragedia questa mattina all’isola d’Elba, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno nelle acque davanti [...]

Marciana Marina
Cronaca
6 Luglio 2025

Forza finestra, entra in una villa e i carabinieri lo trovano sul letto a dormire

Ha notato una finestra forzata e sentito rumori dalla villa vicina, quindi ha chiamato i carabinieri. La testimonianza di un passante è stata decisiva per trovare un estraneo all'interno di [...]



Tutte le notizie di Marciana Marina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina