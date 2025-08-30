Sfruttamento dei lavoratori in un autolavaggio nel Senese, 40mila euro sequestrati

Cronaca Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Le indagini di guardia di finanza e carabinieri hanno ricostruito stipendi inferiori, turni estenuanti, violazioni sulla sicurezza e alloggio degradante

Lavoratori sfruttati approfittando dello stato di bisogno, con uno stipendio inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, turni estenuanti e alloggio degradante. Queste le ipotesi di reato contestate ad una persona sottoposta alle indagini per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che hanno portato al sequestro preventivo, emesso dal tribunale di Siena, da parte di carabinieri e guardia di finanza di Siena di 40mila euro ritenuto profitto del reato.

L'indagine ha preso avvio da un'attività di monitoraggio a partire da aprile 2025 dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siena insieme al nucleo forestale di Rapolano Terme, finalizzata a verificare l'impiego in nero o irregolare di manodopera nel settore degli autolavaggi. L'attività investigativa successiva, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Siena, ha portato alla ricostruzione tramite testimonianze, pedinamenti e immagini delle telecamere, di un quadro indiziario nei confronti dell'indagato che ha portato poi alla misura cautelare.

I reati contestati, spiegano in una nota le fiamme gialle, sono impiego di manodopera di 4 cittadini stranieri a condizioni di sfruttamento, salario inferiore di circa 1 euro per ogni ora di lavoro, turni da 10 a 13 ore al giorno senza pausa lavorativa e senza riposo settimanale, violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre è stato accertato come l'indagato abbia dato alloggio ad almeno tre dipendenti all'interno dell'autolavaggio stesso, "ambiente inidoneo ed in condizioni igienico-sanitarie precarie". Dagli accertamenti economico-patrimoniali del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, sono stati individuati i beni riconducibili all'indagato e le disponibilità finanziarie, volte al sequestro delle ricchezze accumulate illecitamente. In base agli elementi raccolti è stato disposto il controllo giudiziario dell’impresa individuale e delle attività economiche ad essa collegate, nominando contestualmente un amministratore giudiziario, potendo l’interruzione dell’attività imprenditoriale comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria diretta e/o per equivalente del profitto del reato, quantificato nella somma complessiva di 40.045 euro.

Notizie correlate

Siena
Cronaca
21 Agosto 2025
Sergio Mondillo

Il cordoglio dell’Università di Siena per la scomparsa del professor Sergio Mondillo

Cordoglio all’Università di Siena per la scomparsa del Professor Sergio Mondillo, già Associato di Cardiologia dell’Ateneo, figura amata dalla comunità studentesca e profondamente stimata dai colleghi. Il Rettore Roberto Di Pietra: [...]

Siena
Cronaca
21 Agosto 2025

Scompare il professor Sergio Mondillo, lutto nell'Aou Senese

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Sergio Mondillo, figura di riferimento della cardiologia italiana e internazionale, che ha dedicato la sua vita alla cura del [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina