Vivo Montespertoli replica al coordinamento per la Palestina: "Promuova pace, non antagonismo verso l'amministrazione"

"Il comunicato diffuso nella giornata del 28 Agosto dal Coordinamento “Montespertoli con la Palestina” rappresenta per noi una grave scorrettezza, soprattutto perché è arrivato dopo la disponibilità che il Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli aveva manifestato con l’accordo di organizzare una riunione proprio dopo tale data. Una tempistica quella scelta dal Coordinamento “Montespertoli con la Palestina” che è evidentemente provocatoria e che crediamo non abbia realmente alcun interesse a costruire dialogo".

Così in una nota il gruppo consiliare Vivo Montespertoli che prosegue: "Siamo sinceramente dispiaciuti perché avevamo auspicato di poterci confrontare e lavorare insieme alla stesura anche di un testo condiviso da sottoporre poi all’attenzione di tutto il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è e resta il luogo di democrazia, di civiltà e di dialogo del più alto livello, non può essere ridotto a terreno di polemica pubblica. Siamo convinti che al popolo palestinese non serve attaccare la Giunta, il Consiglio Comunale o i rappresentanti delle istituzioni di Montespertoli, serve unire le voci affinché cessi il massacro in corso. Come gruppo consiliare di maggioranza continueremo comunque, con coerenza e senso di responsabilità, a sostenere il popolo palestinese e i suoi diritti. Lo faremo continuando a richiamare l’attenzione sulla tragedia umanitaria in corso e in questa direzione, presenteremo un atto in Consiglio Comunale per aderire come comune al Coordinamento degli Enti Locali per i diritti del popolo Palestinese così che la discussione avvenga nella sede istituzionale che rappresenta l’intera comunità".

"Vivo Montespertoli respinge al mittente le accuse pretestuose e prive di fondamento nei confronti del vicesindaco Marco Pierini, ribadendogli piena fiducia, e invita a non utilizzare la giusta causa palestinese per attacchi personali ingiustificati. Il Consiglio Comunale di Montespertoli più volte si è occupato di questa vicenda sostenendo convintamente la costruzione di una pace giusta e duratura tra i popoli e condannando fortemente le violenze ai danni dei civili, campeggia infatti da oltre un anno uno striscione appeso al nostro Palazzo Comunale che invita al cessate il fuoco e a trovare un accordo di pace che favorisca la pacifica convivenza del popolo palestinese e del popolo israeliano.

Il nostro auspicio - conclude il gruppo consiliare Vivo Montespertoli - è che in futuro il Coordinamento “Montespertoli con la Palestina” diventi un vero strumento per le lotte del popolo palestinese, un vero promotore di politiche di pace in quell’area e non uno strumento di antagonismo verso l’amministrazione comunale, visto e considerato che condividiamo da sempre gli stessi principi di pace".

