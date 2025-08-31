Incidente in Valdichiana: muore dopo un'agonia di quasi due mesi

Era rimasto gravemente ferito in un incidente a inizio luglio. Giuseppe Polvani, 87 anni, è morto dopo quarantotto giorni di sofferenze in ospedale, prima a Le Scotte e poi a Montevarchi.

L'11 luglio vicino a Castiglion Fiorentino Polvani era alla guida della sua utilitaria che si scontrò con un'altra auto guidata da un 28enne. Venne portato in ospedale e lì è morto nelle ultime ore. L'autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni.

Fu aperta un'inchiesta per lesioni che, date le circostanze, potrebbe essere riqualificata come omicidio stradale.