Lo vedono al bar ma doveva essere ai domiciliari: arrestato

Cronaca Castelnuovo di Garfagnana
I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato ieri (sabato 30 agosto) un 60enne evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo si trova ristretto in custodia cautelare dopo l’arresto avvenuto lo scorso luglio per maltrattamenti nei confronti della convivente.

Nonostante i quotidiani controlli si era infatti allontanato da casa, ma non era sfuggito all’attenzione di un militare che lo ha visto tranquillamente consumare in un bar della zona. Il militare ha prontamente avvisato la centrale e quindi è scattato l'arresto.

