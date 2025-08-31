Mancanze d'acqua in alcune zone di Poggibonsi per guasto improvviso

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, oggi domenica 31 agosto sono in corso mancanze d’acqua presso alcune utenze nelle vie delle Magnolie e delle Rose.

I tecnici sono intervenuti tempestivamente sia per l’individuazione del guasto che per effettuare una serie di manovre sulla rete in modo da circoscrivere l’area interessata dal disservizio. Tuttavia, a causa del complesso posizionamento del guasto, si rende necessario rinviare alla mattina di domani lunedì 1° settembre l’intervento di riparazione. Per questa ragione, al fine di limitare i disagi, sono state posizionate nelle strade interessate due punti di approvvigionamento sostitutivo mediante cisterna a disposizione dei cittadini.

Ulteriormente, anche a causa degli alti consumi del periodo, si prevede che nel corso della notte l’area del disservizio si estenderà anche alle vie del Chianti, dei Mughetti, dei Gigli e dei Ciclamini, oltre che nelle già citate vie delle Magnolie e delle Rose.

Al momento non è possibile stabilire con certezza l’orario di ripristino del servizio. Seguirà un nuovo aggiornamento nella mattinata di domani, lunedì 1° settembre.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa