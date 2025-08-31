PD Empoli sarà presente alla marcia per la Pace

Il Partito democratico di Empoli sarà presente alla marcia per la Pace che il 5 settembre partirà da piazza Farinata degli Uberti e si sposterà verso Monterappoli, un’iniziativa che richiama l’attenzione di tutta la comunità sui valori universali della pace, della solidarietà e del dialogo tra i popoli.

Il segretario del pd cittadino Fabio Barsottini dichiara:«Abbiamo bisogno di ascoltarci e di stare uniti contro ogni forma di violenza e repressione. I partiti politici, per primi, debbono saperlo fare.

Per questa ragione il Pd locale prenderà parte alla marcia per la pace di Empoli, insieme a tante altre persone. In un momento così drammatico e complesso, riteniamo fondamentale coltivare insieme agli altri i valori universali per il raggiungimento della pace.

L’adesione alla marcia del 5 settembre non è solo un gesto simbolico: rappresenta un impegno quotidiano del Partito democratico di Empoli per sensibilizzare cittadini e cittadine sull’importanza della convivenza pacifica, della cooperazione tra comunità e della responsabilità individuale e collettiva nel promuovere valori di inclusione e solidarietà.

In un mondo segnato da conflitti e tensioni, partecipare a iniziative come questa significa ribadire che la pace si costruisce con la partecipazione attiva, con il dialogo e con il rispetto dei diritti di tutti. Il PD di Empoli invita la cittadinanza a unirsi a questa marcia, per camminare insieme verso un futuro in cui la pace sia protagonista delle nostre scelte, locali e globali»

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa