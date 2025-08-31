Tifosi della Roma inneggiano al Duce in centro a Pisa

Decine di tifosi della Roma a Pisa hanno inneggiato a Benito Mussolini. Lo hanno fatto sabato 30 agosto prima della sfida dell'Arena Garibaldi. Erano sotto la Torre Pendente quando hanno scandito cori sul motivo di Faccetta Nera e hanno cantato canzoni per il Duce. L'episodio sarebbe durato pochi minuti e senza contatti diretti con i tifosi pisani.

Mazzeo: "Una vergogna"

"Queste immagini dei tifosi romanisti che inneggiano al Duce nel cuore di Pisa sono una vergogna e uno sfregio a una città che dal fascismo ha subito l'onta della firma delle leggi razziali e uno dei periodi più bui della sua storia. Vergognatevi, se ne siete capaci. Tra qualche giorno festeggeremo l'81esimo anniversario della liberazione di Pisa da parte dei partigiani e dell'esercito alleato, oggi come allora Pisa è e sarà sempre antifascista" ha scritto su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Nardini: "Fuori i fascisti dalla Toscana"

Pisa e la Toscana sono antifasciste e ripudiano ogni forma di fascismo. I nostalgici di quel periodo buio e vergognoso qui non sono graditi.

Va ricordato forte e chiaro a chiunque, ospite, attraversi gli spazi delle nostre città. Ci riconosciamo pienamente nei valori contenuti nella nostra bellissima Costituzione antifascista e sappiamo chi si schierò dalla parte giusta e da quella sbagliata della storia. Nessun tentativo di negazionismo e di revisionismo devono trovare spazio nel nostro territorio.

Il sindaco Conti e tutti i partiti della sua maggioranza lo dicano forte e chiaro, pubblicamente, condannando quanto accaduto e difendendo i valori antifascisti di Pisa. Lo facciano soprattutto alla luce delle prese di posizioni agghiaccianti del leghista Ziello che, anziché condannare i cori, ha attaccato il consigliere Biondi, candidato alla segreteria comunale PD, che ha prontamente denunciato il fatto. Ziello non è nuovo a prese di posizione aberranti: ricordo bene quando difese le manganellate contro le studentesse e gli studenti che manifestavano solidarietà alla popolazione palestinese che si sono consumate in quella stessa zona. Ed è proprio pensando a quella repressione deprecabile che mi chiedo perché, invece, nessuno, preposto alla tutela della legge e dell'ordine pubblico, sia intervenuto per fermare i nostalgici fascisti.

È inaccettabile e va fatta chiarezza.

La destra esca dalle ambiguità e la smetta di strizzare l'occhio a queste frange anticostituzionali. Fuori i fascisti da Pisa e dalla Toscana!

Notizie correlate