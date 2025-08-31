Regionali, alleanza tra Lega e Popolo della Famiglia

“Con entusiasmo annunciamo l'intesa stretta con gli amici della Lega come già avvenuto alle scorse elezioni in Emilia-Romagna: un percorso di collaborazione che continua nel solco di battaglie e valori comuni. Ringrazio gli amici Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Luca Baroncini per la comune volontà di presentarci assieme in questo importante appuntamento elettorale. E' evidente la comunanza ideale che ci lega: difesa e promozione della famiglia, contrasto alle ideologie (gender, woke ed arcobaleno) che contaminano quasi tutti gli ambiti della vita pubblica e soprattutto nelle scuole e rilancio di un sistema di servizi alla persona adeguato alle attese (disattese da troppo tempo dalla sinistra) delle famiglie toscane. Unire le forze è un segnale inedito e coraggioso che conferma il nostro massimo impegno per portare a guidare Regione Toscana il nostro candidato Alessandro Tomasi" dichiara Mirko De Carli (Portavoce Nazionale de Il Popolo della Famiglia). "Sarò personalmente in Toscana per dare il massimo sostegno del nostro movimento e, insieme agli amici della Lega, daremo il massimo per battere la sinistra. Inoltre, con grande piacere, il vice segretario federale Roberto Vannacci sarà ospite anche quest'anno alla nostra festa nazionale a Marina di Ravenna il prossimo 13 settembre (in collegamento)" conclude De Carli.

Fonte: Ufficio stampa

