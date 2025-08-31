Regionali, alleanza tra Lega e Popolo della Famiglia

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

“Con entusiasmo annunciamo l'intesa stretta con gli amici della Lega come già avvenuto alle scorse elezioni in Emilia-Romagna: un percorso di collaborazione che continua nel solco di battaglie e valori comuni. Ringrazio gli amici Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Luca Baroncini per la comune volontà di presentarci assieme in questo importante appuntamento elettorale. E' evidente la comunanza ideale che ci lega: difesa e promozione della famiglia, contrasto alle ideologie (gender, woke ed arcobaleno) che contaminano quasi tutti gli ambiti della vita pubblica e soprattutto nelle scuole e rilancio di un sistema di servizi alla persona adeguato alle attese (disattese da troppo tempo dalla sinistra) delle famiglie toscane. Unire le forze è un segnale inedito e coraggioso che conferma il nostro massimo impegno per portare a guidare Regione Toscana il nostro candidato Alessandro Tomasi" dichiara Mirko De Carli (Portavoce Nazionale de Il Popolo della Famiglia). "Sarò personalmente in Toscana per dare il massimo sostegno del nostro movimento e, insieme agli amici della Lega, daremo il massimo per battere la sinistra. Inoltre, con grande piacere, il vice segretario federale Roberto Vannacci sarà ospite anche quest'anno alla nostra festa nazionale a Marina di Ravenna il prossimo 13 settembre (in collegamento)" conclude De Carli.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
31 Agosto 2025

"Test antidroga e di cultura regionale ai candidati": la provocazione di Codacons in Toscana

In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, il Codacons rilancia in Toscana una proposta di trasparenza e responsabilità: sottoporre i candidati al Consiglio Regionale a un test [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
29 Agosto 2025

Elezioni regionali, a San Miniato l'inaugurazione del primo comitato elettorale di Eugenio Giani

San Miniato sarà il cuore della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali 2025, con l’inaugurazione del primo comitato elettorale di Eugenio Giani, “San Miniato per Eugenio Giani Presidente”, che [...]

Toscana
Attualità
29 Agosto 2025

A Firenze il Disability Pride Toscana 2025

Si svolgerà sabato 27 settembre a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità. Un evento che dal 2015 [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina