Lieve scossa di terremoto in mattinata nell'Empolese Valdelsa

Una scossa di terremoto si è avvertita nella mattinata di domenica 31 agosto nell'Empolese Valdelsa. Si è trattato di una scossa lieve, avvenuta verso le 8, ma che si è fatta sentire.

L'Ingv ha registrato una magnitudo tra le più basse, ovvero 2.4. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati Montespertoli, Castelfiorentino e Certaldo, in provincia di Firenze. Stando a Ingv l'epicentro è stato non lontano dalla frazione di Lungagnana.

Non si hanno notizie di danni a edifici o persone. Il sisma è avvenuto a una profondità di 9 chilometri.