Da 44 anni in onda, tanti auguri a Radio Lady!

Festa negli studi di Radio Lady, la storica radio empolese che oggi spegne 44 candeline. Nata il 1° settembre 1981, fondata da Alessandro Dimitrio, da allora non ha mai smesso di "cantare", fare informazione, parlare alle ascoltatrici e agli ascoltatori ma anche a tifosi e tifose con il racconto di centinaia di radiocronache dell'Empoli Fc. Oltre a intrattenere e tenere compagnia in casa, al lavoro, in auto con la voce delle e degli speaker, che hanno tracciato la strada percorsa in questi anni, diretta dopo diretta.

Insieme alla sorella Radio Seisei Radio Lady, nel gruppo editoriale XMediagroup insieme a gonews.it e Empolichannel.it, ha trasmesso per ben 37 anni in via De Amicis fino al cambiamento epocale con il recente trasloco, nel febbraio 2024, nei nuovi studi di via Ponzano. Una nuova "casa" di ultima generazione per l'emittente, che dal lunedì alla domenica oltre alle tante rubriche trasmette gli appuntamenti Buongiorno Lady, Liberi Tutti, Benvenuti a casa Lady, i giornali radio, Incontro Azzurro e le radiocronache dell'Empoli Fc, in qualità di radio ufficiale azzurra confermata anche per questa stagione.

Musica, notizie, sport, storie, attualità, tanti ospiti al microfono, ricette di cucina e presenza sul territorio: tutto questo e tanto altro è Radio Lady: tanti auguri! (Oltre che sulle frequenze del 97.7 in fm, si trova anche in Dab+ (canale 11B, Toscana Dab) e in streaming audio sul sito radiolady.it e dalla app scaricabile su Google Play e Apple Store).

