A Jovanotti il Pegaso d’Oro della Regione Toscana

A Jovanotti il Pegaso d’Oro, massimo riconoscimento istituzionale della Regione Toscana. L'artista, Lorenzo Cherubini, originario di Cortona, è stato premiato “come segno di riconoscenza e apprezzamento per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace, incontro e intercultura promossi nel corso della sua carriera”.

"Grande JOVANOTTI! Un premio che celebra non solo l’artista straordinario di Cortona, ma anche l’uomo che, con la sua musica e il suo impegno, ha saputo promuovere valori universali di pace, incontro e intercultura. La Toscana è orgogliosa di te Lorenzo!"