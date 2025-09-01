A Montespertoli torna la magia della Rificolona

Montespertoli si prepara a vivere una delle feste popolari più amate dai bambini e dalle famiglie: la Rificolona, che quest’anno animerà Piazza del Popolo domenica 7 settembre 2025 con un programma ricco di iniziative.

La giornata prenderà il via alle ore 16:30 con il laboratorio creativo “Costruisci la tua rificolona”, in programma presso la Biblioteca “E. Balducci”. Un momento speciale pensato per i bambini, che potranno dare sfogo a fantasia e manualità realizzando la propria lanterna di carta, pronta per illuminare la sfilata serale. Vista la grande partecipazione degli anni passati, il laboratorio sarà proposto anche in una seconda sessione alle ore 17:45. L’attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione contattando la Biblioteca.

Il momento più atteso arriverà in serata quando tutti potranno “sfoggiare” la rificolona più bella inoltre a partire dalle ore 21:30 prenderà vita la tradizionale sfilata per le vie del paese, accompagnata dalle note della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera di festa.

Come da tradizione, la Rificolona non è solo un appuntamento di gioco e creatività, ma anche un’occasione di incontro e comunità. A tutti i bambini sarà offerto un gelato dalla Coop di Montespertoli, a conclusione della serata. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montespertoli, con la collaborazione della Biblioteca Comunale Ernesto Balducci, della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e della Coop di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

