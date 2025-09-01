Asili nido, al via a Cerreto Guidi l’anno educativo 2025-2026

Partirà martedì 2 settembre il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Cerreto Guidi. La prima giornata avverrà con i bambini che hanno frequentato lo scorso anno senza che però usufruiscano della mensa che inizierà da mercoledì 3 settembre.

A seguire sono previsti gli inserimenti dei nuovi arrivati secondo la programmazione fatta dalle educatrici.

“In queste settimane- dichiara l’assessore ai servizi educativi Patrizia Iacopini- abbiamo lavorato perché il nuovo anno educativo iniziasse nel modo migliore per i bambini e le famiglie, per le quali questo servizio assume un’importanza sempre maggiore. Ci siamo adoperati per garantire una buona ripartenza del servizio. Tutto questo grazie al concorso di educatori, genitori e ufficio scuola del Comune in un gioco di squadra che riteniamo decisivo per il buon funzionamento degli asili nido”.

I numeri dell’offerta educativa - Nell’anno educativo 2025-26 sono 2 i nidi d’infanzia comunali con 44 posti. In particolare l’asilo nido “Pappa e Ciuccio” di Stabbia dispone di 32 posti (con 9 bambini che già frequentavano e 23 nuovi) mentre l’asilo nido “Il Lupo e il Grillo” di Bassa dispone di 12 posti (con 5 bambini che già frequentavano e 7 nuovi).

