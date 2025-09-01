Grande successo di pubblico per il Beat Festival 2025. Cresce l'attesa per i 'big' della seconda parte

La prima settimana di Beat Festival è giunta alla conclusione regalando emozioni indimenticabili, ma Beat non si ferma mai. Dopo il grande successo dei primi 4 giorni, il festival prosegue al parco di Serravalle di Empoli.

Da oggi, lunedì 1 settembre, fino a mercoledì 3 settembre, al parco saranno attive le aree Food e Beer per gustare buon cibo e godersi una birra nel relax del verde. A partire da giovedì 4 settembre riprenderà anche la musica dal vivo, con una programmazione pronta a regalare grandi nomi e grandi emozioni.

La prima settimana di Festival

Il live di esordio dei Folkstone di giovedì 28 Agosto, annullato a seguito di ordinanza comunale dovuta al maltempo, non ha tolto energia al pubblico empolese: anzi, il festival si è ricaricato il 29 agosto in un super venerdì di musica. Tutto grazie allo spettacolare live di Willie Peyote, che assieme ai suoi musicisti ha dato vita ad uno show che ha catturato e fatto ballare tutto il pubblico presente. Il festival è proseguito sabato 30 con lo straordinario live di Fabri Fibra, che ha radunato al parco di Serravalle migliaia di persone, per uno dei concerti più travolgenti nella storia di Beat. La chiusura della prima parte della manifestazione non poteva che essere all’altezza: la domenica ha visto un grande afflusso di pubblico già dal pomeriggio, con le famiglie che si sono godute il parco e le aree food e market. La serata si è poi conclusa con il live di Ketama126 a ingresso gratuito, accolto da un pubblico caldissimo e con i dj set.

Da giovedì 4 Settembre tanta grande musica

Adesso lo sguardo è già rivolto alla seconda parte di live: si riparte giovedì 4 settembre con il live di Luchè, supportato da Paky.

Venerdì 5 settembre sarà invece una serata all’insegna del divertimento con il Crazy ’90s Party, un tuffo nella musica e nell’estetica degli anni novanta tra dj set, effetti visivi e coreografie a tema. L’ingresso al main stage, per questa serata, sarà completamente gratuito.

Sabato 6 settembre salirà sul palco di Beat Capo Plaza, autentico fenomeno urban, capace di mescolare sonorità internazionali ai suoi testi.

A chiudere il festival, domenica 7 settembre, sarà Naska, tra i volti emergenti più seguiti del panorama italiano, amatissimo dalla Generazione Z, insieme ad Aisling Band e Droppunkk.

Oltre al Main Stage, il festival continuerà ad ospitare anche spazi musicali ad accesso gratuito: la Dj Arena e il T2 Stage, con una programmazione continua tra dj set e live animeranno il post concerto. Proseguiranno anche i talk di Gen Zone che hanno catturato il pubblico con temi di attualità e riflessioni nel tardo pomeriggio nella zona dell’area relax.

Le aree food, market e birrifici saranno aperte al pubblico anche nei giorni 1,2 e 3 settembre oltre che dal 4 al 7 settembre, sempre a partire dalle ore 18, con ingresso libero. I biglietti per le singole serate del palco principale sono disponibili sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

