BiBa calzature chiude i battenti: l’annuncio sui social dei titolari

foto da Fb: BiBa Calzature

Dopo oltre 40 anni di attività, il negozio di Empoli saluta clienti e amici con gratitudine e commozione

Dopo oltre 40 anni chiude la storica sede del negozio di calzature 'BiBa' in via Fratelli Rosselli 47. A dare l’annuncio sono i titolari, Anna Ancillotti e Marco Carpignani, che, attraverso un video pubblicato sul profilo Facebook del negozio, comunicano la decisione.

"Oggi vi parlo con un po’ di emozione", afferma Anna Ancillotti. "Dopo tanti anni, abbiamo deciso di cessare l’attività", aggiunge Marco Carpignani.

Nato nel 1975, il negozio di scarpe empolese BiBa è da oltre quattro decenni un punto di riferimento per generazioni di clienti e testimone delle mode che si sono succedute in tutti questi anni.

"Una scelta carica di significato - continua Ancillotti - che arriva al termine di una storia fatta di passione, lavoro e, soprattutto, di persone".

'BiBa' lascia con "il sorriso e la gratitudine" un pezzo importante della storia commerciale di Empoli, salutando clienti e amici che hanno "camminato con noi, stagione dopo stagione", conclude Carpignani.

