Cerreto Guidi ricorda gli 81 anni dalla Liberazione

In occasione dell’81°Anniversario della Liberazione di Cerreto Guidi, è stato organizzato un incontro per ricordare il 2 settembre del 1944, giorno della Liberazione dal nazifascismo.
L’iniziativa si terrà Martedì 2 settembre alle ore 18,00 presso il Circolo ARCI “Pietro Tozzini” di Lazzeretto.
Dopo i saluti della Sindaca Simona Rossetti, prenderà la parola la Consigliera comunale Daniela Mancini con un intervento su “L’inevitabilità della guerra come conseguenza del fascismo”. Subito dopo sarà la volta della consigliera comunale Susanna Rovai. Per una contestualizzazione storica dei fatti, parlerà invece Andrea Bellucci.
Seguiranno testimonianze e ricordi. Gli interventi musicali saranno a cura di Moreno Brigand Band.
La serata proseguirà con l’evento musicale “Note di Irene. 30 anni di canzoni in una sera”, a cura del Circolo Arci “Pietro Tozzini”.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
<< Indietro