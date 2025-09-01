Concerto per la "Santa Croce" alla Collegiata di San Lorenzo con F&F Duo

Sabato 13 settembre 2025 alle ore 21:30 nella Collegiata di San Lorenzo a Santa Croce Sull’Arno (Piazza Garibaldi) la Pro Loco organizzerà la 21esima edizione il concerto per la Santa Croce. Nato come evento culturale che intendeva promuovere il Crocifisso ligneo del 13esimo secolo, ubicato da sempre all’interno della nostra Collegiata, il concerto è diventato una tradizione che tutti gli anni si ripete e si rinnova con musiche e musicisti di diverso genere.

Quest’anno protagonista della serata sarà Pietro Adragna, fisarmonicista di fama internazionale non nuovo alla Toscana né tantomeno a Santa Croce Sull’Arno, dove è stato presente in altre occasioni. Nel 2009 Pietro Adragna viene proclamato per la prima volta campione del mondo di fisarmonica al Trofeo Mondiale CMA, tenutosi ad Albufeira in Portogallo replicando lo straordinario successo alla Coppa Mondiale CIA del 2011, svoltasi in Cina, dove ha vinto nella categoria “Virtuoso Entertainment Music” e nella categoria “Digital Accordion”. È stato anche protagonista due anni fa a Lajatico alla corte di Andrea Bocelli e l’anno scorso a Pisa a “Musica sotto la torre”, con la direzione artistica del Maestro Riccardo Donati. Quest’anno Adragna ha accettato il nostro invito a Santa Croce Sull’Arno con una formazione inedita: “F&F Duo”, fisarmonica e flauto traverso, di Pietro Adragna e Chiara Sernesi, preannunciando così anche quest’anno un concerto di assoluta qualità. I due musicisti fra l’altro, arriveranno a Santa Croce Sull’Arno dopo una lunga tournée estiva in molte città d’Italia e d’Europa.

Fonte: Ufficio stampa

