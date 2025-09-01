Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina amplia i servizi per le imprese del settore food

Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina rafforza il proprio impegno a sostegno delle imprese del comparto alimentare, ampliando l’offerta di servizi specialistici grazie alla collaborazione con la Dott.ssa Serena Corti, biologa dell’associazione.

La nuova fase della collaborazione offrirà alle aziende del settore food un supporto tecnico e scientifico ancora più strutturato, con servizi che includono:

· Sopralluogo annuale o semestrale presso l’azienda, finalizzato alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza alimentare (HACCP);

· Sopralluogo annuale con addestramento dei lavoratori, in conformità alla DGR Toscana 540/2024, normativa regionale in materia di formazione e aggiornamento obbligatorio;

· Sopralluogo semestrale con addestramento dei lavoratori, per le aziende che desiderano un accompagnamento continuativo nel tempo;

· Consulenze personalizzate in tema di igiene degli alimenti, tracciabilità, autocontrollo e normativa vigente;

· Percorsi di formazione e aggiornamento professionale per titolari e operatori del settore.

"Per noi è fondamentale essere al fianco di tutti i nostri associati – dichiara Claudio Del Sarto, Responsabile d’area Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina – e siamo molto soddisfatti di poter proseguire questo percorso di crescita, offrendo servizi sempre più mirati e qualificati. Ringraziamo la Dott.ssa Serena Corti per la disponibilità e la collaborazione, che si conferma preziosa e proficua. Confesercenti vuole continuare a essere un punto di riferimento per le aziende del territorio, accompagnandole con soluzioni su misura e competenze specialistiche".

Il potenziamento dei servizi si inserisce in un progetto più ampio volto a sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese locali, promuovendo la qualità, la sicurezza e la conformità normativa nel settore alimentare. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare la sede di Confesercenti al numero 0587 / 460624

