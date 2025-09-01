Esposizione e gara di cani alla vela Margherita Hack di Avane

Empoli ha vissuto una serata speciale il 30 agosto, quando la Vela Margherita Hack di Avane si è trasformata in un palcoscenico insolito e vivacissimo: quello dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Il Gruppo Cinofilo Empolese ha infatti organizzato l’esposizione regionale canina, che ha richiamato un pubblico numeroso di appassionati e curiosi, pronti ad applaudire i protagonisti della serata: i cani di varie razze, in una sfilata che ha messo in luce non solo bellezza ed eleganza, ma anche carattere e capacità di relazione.

La manifestazione non si è limitata alla classica passerella estetica. Grande interesse ha suscitato la prova CAE1 – Certificato di Affidabilità ed Equilibrio Psichico – una sorta di “esame di cittadinanza” pensato per valutare il cane come compagno affidabile nella vita di tutti i giorni. Gli esercizi hanno testato il comportamento dell’animale in situazioni quotidiane: il passaggio in mezzo alla folla, la reazione a rumori improvvisi, l’incontro con altri cani e persone. Un percorso utile non solo a valutare il controllo e l’obbedienza, ma soprattutto a certificare il cane come “buon cittadino”, equilibrato e sereno nella convivenza sociale.

Al termine della serata, tra applausi e fotografie, è arrivato anche il momento delle premiazioni. Sul gradino più alto del podio si è accomodato un minuscolo ma irresistibile Pomerania, che con il suo portamento ha conquistato i giudici e il pubblico. Al secondo posto un elegante Bassotto, capace di unire simpatia e disciplina, mentre il terzo posto è andato a un energico e brillante Pastore australiano, dimostrazione di intelligenza e agilità.

Più che una competizione, l’appuntamento è stato vissuto come una festa della cinofilia e della comunità: famiglie, bambini, proprietari e appassionati hanno condiviso una serata diversa, fatta di entusiasmo e di amore per gli animali. L’iniziativa conferma il ruolo del Gruppo Cinofilo Empolese nell’organizzare eventi che non sono solo vetrine di bellezza, ma occasioni di cultura cinofila e sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione e della corretta gestione del cane.

Fonte: Ufficio Stampa