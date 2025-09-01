A Torre Giulia la seconda edizione di "Festa Futura"

Tre giorni di approfondimenti, musica, solidarietà, buona cucina e sguardi sul futuro di Montopoli.

Ai nastri di partenza l’edizione 2025 di “Festa Futura”, che si terrà da mercoledì 3 a venerdì 5 settembre presso il Circolo Arci Torre Giulia di San Romano.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata dai volontari e dalle volontarie che hanno sostenuto la lista “Insieme Per Montopoli” e l’attuale Sindaca Linda Vanni alle elezioni dello scorso anno.

Si inizia mercoledì 3 settembre alle 18:30, con l’approfondimento su cittadinanza, partecipazione attiva e ruolo delle consulte. L’incontro sarà curato dalla lista Insieme Per Montopoli.

Alle ore 20 ci sarà un ricco apericena e, dalle 21:15, il concerto della band La Mia Mamma Suona Il Rock.

Giovedì 4 settembre la rassegna si aprirà alle 18:30 con un incontro su salute mentale e benessere psicologico. Ospiti la Dott.ssa Caterina Tincolini e il Dott. Marco Avino.

Alle ore 20 la cena con scelta tra menu tradizionale e vegetariano, mentre alle 21:15, il palco sarà aperto a giovani talenti che potranno mettere in mostra il proprio valore: un “open mic” davvero speciale, rivolto agli artisti emergenti e non solo. Ospiti d’eccezione saranno Dunia Pistolesi, il giovanissimo Biagio Posarelli, DST e Vannetti e True Experience & Geniko.

Venerdì 5 settembre alle 18:30, ci sarà l’iniziativa “Montopoli R1pud1a la guerra”, con testimonianze e la partecipazione delle associazioni del territorio.

Alle ore 20, apericena e alle 21:15 grande chiusura con il cantautorato dei Radicali Liberi.

“Un anno fa, le volontarie e i volontari della nostra lista lanciarono l’idea un po’ folle di fare una festa tutta nostra. - commenta Linda Vanni - Un momento di condivisione che unisse lo stare insieme e il divertimento a momenti di approfondimento e di spunti di riflessione per costruire insieme la Montopoli di domani. È davvero bellissimo annunciare la seconda edizione di questa piccola, grande iniziativa, dalla quale speriamo di raccogliere tante idee”.

Il Circolo Arci Torre Giulia si trova in via Tosco Romagnola Est, 116. L’ingresso è libero.

Per chi vuole prenotare la cena o l’apericena, il numero di riferimento è il 3332397251.

Fonte: Ufficio stampa

