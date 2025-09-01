Giubileo, il Movimento Shalom a Roma

Una giornata memorabile quella del 31 agosto dedicata a fare l’esperienza spirituale del Giubileo, ma anche per promuovere la Pace, il dialogo fra le religioni, la solidarietà e l’accoglienza.

L’ingresso in pellegrinaggio nella Basilica di San Pietro con la croce del Giubileo ha segnato l’inizio della giornata a cui è seguita la celebrazione della S. Messa proprio nell’altare della Cattedra. La messa concelebrata è stata presieduta dal Cardinale Beniamino Stella, amico di Shalom. Subito dopo l’Angelus in piazza San Pietro con Papa Leone che nei saluti ha naturalmente menzionato il Movimento Shalom e anche la Filarmonica Angiolo del Bravo che ha accompagnato musicalmente tutti i momenti della giornata. Abbiamo portato in piazza un gigantesco striscione dove era scritto “fermiamo l’orrore, no alla guerra e alle armi”.

Poi il pranzo presso il Collegio Sant’Urbano, gentilmente concesso preparato dai nostri volontari con un cestino del pellegrino e dopo abbiamo raggiunto la stupenda Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio e fare una preghiera sulla tomba di Papa francesco, per la pace in Palestina, in Ucraina e nelle altre parti del mondo.

Nella piazza davanti, sempre allietati dalla filarmonica Del Bravo, abbiamo firmato il patto di amicizia islamico cristiano “Fratelli tutti” con l’Iman di Pontedera e il suo primo collaboratore accompagni da alcuni giovani musulmani ospiti dei nostri centri di accoglienza. E’ stato un bellissimo momento poiché abbiamo sottolineato i valori del dialogo e del rispetto fra le religioni, l’importanza dell’accoglienza e della conoscenza fra popoli e culture diverse ma fratelli perché figli dell’unico Dio.

Successivamente abbiamo consegnato la nomina a socio Onorario del Movimento alla Madre Maurizia Bianucci delle suore riparatrici del Santo volto con le quali realizzeremo proprio nell’anno giubilare un Panificio sociale in Congo nella città di Butembo. A questo proposito abbiamo consegnato il primo contributo per dare avvio ai lavori di € 10.000. Inoltre, è stata conferita la nomina a socio onorario al dott. Augusto Mosca, gentiluomo del papa e illustre medico romano, presidente dell’associazione amici del padre Ildebrando Gregori, per la sua vicinanza e condivisione degli ideali di Shalom.

Ha dichiarato don Andrea Cristiani:

“Sono passati 50 anni ed eccoci di nuovo pellegrini di Pace e di Speranza a Roma. Ci siamo moltiplicati. A quel gruppetto del nostro primo Giubileo si sono, strada facendo, aggiunti centinaia di amici.

I significati di allora rimangono forti e diffusi in tante parti della terra.

Siamo tornati a Roma per dire che il pianeta è l'unica Patria che riconosciamo. Per confermare la nostra determinazione di servire gli ultimi della terra, per affermare la centralità della Persona Umana, per dire a tutti che solo la solidarietà vicendevole e senza esclusi cambia il percorso della storia, per gridare ai potenti della terra che la guerra è il più devastante crimine verso l'umanità, per affermare che non c'è più miserabile che il ricco avaro e che il capitalismo insensato e nelle mani di pochi è pura follia.

Oggi più che mai siamo persuasi che dobbiamo ridurre i consumi per rispondere ai bisogni di tutti. Oggi più che mai siamo persuasi che l'odio genera l'odio e che solo l'amore disarma.

Questo è il nostro Giubileo”