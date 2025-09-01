Gli chiede indicazioni stradali poi gli porta via il cellulare: rapina in pieno giorno a Empoli

Rapinato in pieno giorno in centro a Empoli. Vittima un uomo di 70 anni, nella tarda mattinata di domenica 31 agosto in via Roma, finito in ospedale con varie ferite al volto. Come riportato oggi dal quotidiano La Nazione il 70enne empolese è stato fermato in strada da uno sconosciuto con una scusa: prima gli avrebbe chiesto un euro poi, al suo rifiuto, gli avrebbe domandato se poteva aiutarlo con delle indicazioni stradali con Google Maps. Ma quella che sembrava la richiesta di un semplice favore, presto si è trasformata in un inganno volto a portargli via proprio il cellulare che l'uomo, per aiutare il passante, ha tirato fuori dalla tasca.

Subito il malvivente ha afferrato il telefonino della vittima, che ha tentato di trattenerlo tra insulti e spinte fino a che non ha ceduto, finendo a terra. Ferito al volto, il 70enne ha provato a rialzarsi per tentare di inseguire il rapinatore e le sue urla sono state avvertite da altri passanti: qualcuno ha chiamato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite sull'Arno, e le forze dell'ordine mentre c'è chi si è lanciato nell'inseguimento, a distanza di sicurezza, dell'uomo che intanto stava fuggendo. In quel frangente, quest'ultimo è stato visto entrare in un edificio di piazza delle Stoviglie, preziosa indicazione comunicata subito a carabinieri e poliziotti che si sono precipitati sul posto.

Organizzato il blitz, le forze dell'ordine sono entrate nella palazzina alla ricerca del presunto responsabile della rapina: una delicata operazione, svolta con tutte le attenzioni del caso per la sicurezza dei residenti, terminata con l'individuazione dell'uomo in un appartamento, la successiva trattativa a uscire e infine il sospettato, 40enne di origine marocchina, portato in commissariato. Dopo gli accertamenti e le testimonianze di chi si era accorto dell'aggressione, la polizia ha arrestato l'uomo per rapina e lesioni. Dopo la tanta paura le conseguenze per il 70enne, trasportato subito dopo l'accaduto all'ospedale San Giuseppe, non sarebbero gravi.

