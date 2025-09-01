I balestrieri di Cerreto Guidi protagonisti a Mondaino

Si è disputato a Mondaino, in provincia di Rimini, il XXI Campionato Italiano della LITAB per la balestra antica manesca.  

La Compagnia di Cerreto Guidi è stata tra le grandi protagoniste della prova con risultati di valore assoluto.

Nella prova individuale Massimo Iallorenzi nome di battaglia “I’ Dabbarta”, ha sbaragliato la concorrenza, conquistando l’ambito Corniolo.

Nella prova a squadre, la Compagnia di Cerreto Guidi si è invece classificata al secondo posto con 542 punti, a soli 8 piccoli punti dalla squadra vincitrice.

Si tratta di un bilancio davvero importante che conferma la tradizione consolidata di questa disciplina a Cerreto Guidi dove, tra l’altro, il tiro con la balestra è uno dei giochi che compongono il classico Palio del Cerro in programma fra pochi giorni in Piazza Vittorio Emanuele II.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

