Incendio in pizzeria, fumi nelle case al piano superiore: 7 persone evacuate

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 3 nel comune di Sesto Fiorentino in Via Antonio Gramsci, per un incendio di una pizzeria.

Sul posto inviate due squadre e un’autoscala. L’incendio si è originato in una baracca adibita a magazzino in una corte interna. I fumi della combustione hanno invaso gli appartamenti posti al primo piano che si affacciano sulla corte. I Vigili del fuoco hanno evacuato 7 persone di cui una con disabilità e affidate al personale sanitario per i controlli di rito ma nessuna di queste è stata ospedalizzata.

I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento e la bonifica dei locali interessati dall’evento. Al termine delle operazioni le persone hanno potuto rientrare nei propri appartamenti. Danni da fumo e agli impianti della pizzeria per la quale è stata resa non fruibile