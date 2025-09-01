Interruzione idrica in quattro vie di Montespertoli

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Fornacette nel comune di Montespertoli, giovedì 4 settembre, dalle ore 8.30 alle 12.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie del Virgignolo, Fornacette, Certaldese (nel tratto compreso tra i civici 48 – 106 e al numero 73) e Polvereto (nel tratto compreso tra i civici 1 - 51, e 2 - 30).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 5 settembre, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

