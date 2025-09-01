Jovanotti 'lancia' Giani: "Auguri per il secondo mandato, poi podcast storico su Toscana"

"Alla fine del tuo secondo mandato, e qui ti lancio un augurio, un podcast storico lo potresti fare: ogni volta che ci incontriamo e ti faccio delle domande sulla storia della Toscana, ti ascolto sempre con molto trasporto e rilevo una cultura, una competenza fuori dal comune, anzi, fuori dalla regione diciamo!", così l'artista toscano in occasione della consegna del Pegaso d'Oro ricevuto oggi dalle mani del presidente della Regione Toscana. Giani è candidato per un secondo mandato da governatore alle elezioni del 12-13 ottobre.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: