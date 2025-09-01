Donazioni multiorgano all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore: 9 vite salvate

Nei giorni scorsi, l’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) ha portato a termine, a breve distanza l’uno dall’altro, due complessi interventi di donazione multiorgano, restituendo la speranza di vita a nove pazienti in attesa di trapianto.

La Terapia intensiva, sotto la direzione di Tommaso Angelini, ha segnalato due giovani pazienti per i quali ogni trattamento si era rivelato vano, entrambi deceduti nel giro di 48 ore a causa di gravi emorragie cerebrali. Il Coordinamento ospedaliero, guidato da Valeria Lupo, ha coordinato le delicate procedure notturne del 12 e del 14 agosto, con il supporto di professionisti dell’Asl Toscana nord ovest e di altre aziende sanitarie italiane.

Nel Blocco operatorio dell’ospedale Versilia, in prossimità del Ferragosto, sono stati prelevati gli organi dai due giovani donatori, che hanno consentito di eseguire trapianti su nove persone, tra cui due destinatari di un cuore, offrendo loro una nuova prospettiva di vita.

Secondo Paolo Lopane, coordinatore delle attività di donazione e trapianto dell’Asl Toscana nord ovest, l’evento conferma l’attenzione dell’ospedale Versilia al percorso trapiantologico e sottolinea come la gestione contemporanea delle due segnalazioni abbia richiesto un notevole impegno organizzativo, possibile grazie alla professionalità del personale coinvolto.

Valeria Lupo ha evidenziato che tali risultati sono il frutto della generosità e della sensibilità dei cittadini e delle loro famiglie, e ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai familiari dei donatori, cui va tutto il pensiero dell’ospedale.