Livorno, denunciato 30enne per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato un uomo di 30 anni, di origine straniera e residente a Livorno, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito dai militari, durante un normale servizio di pattuglia in via Terrazzini l’uomo ha tentato di fuggire alla loro vista. Raggiunto, ha opposto resistenza durante il controllo.

La perquisizione ha permesso di trovare circa 30 grammi di hashish e 355 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati, e l’uomo denunciato a piede libero.

Notizie correlate