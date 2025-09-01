Marcia per la Pace, la terza edizione del corteo da Empoli a Monterappoli

In marcia per un presente e un futuro di pace. Venerdì 5 settembre torna per la terza edizione consecutiva la Marcia per la Pace, organizzata dal Circolo Arci Monterappoli e patrocinata dal Comune di Empoli, con la collaborazione di Anpi Empoli, Comitato Empoli per la Pace, Spi Cgil, Auser, Parrocchia dei Santi Giovanni e Lorenzo e Associazione Il Torrino. L’iniziativa, nata in seno alla comunità monterappolese, nel tempo ha raccolto adesioni e consensi e si prefigura sempre di più come momento di condivisione e partecipazione per tutta la cittadinanza, chiamata a fare la propria parte per affermare i valori della pace, dei diritti e della giustizia internazionale.

In una fase in cui il bisogno di unire le voci e i corpi è sempre più impellente di fronte a guerre, massacri e genocidi. A partire da quello che si sta consumando all’interno della Striscia di Gaza e in Cisgiordania. A questo proposito la marcia sarà anche un momento di diffusione e sensibilizzazione rispetto alla Global Sumud Flotilla, che vedrà partire proprio in questa settimana un imponente convoglio di navi civili da diversi porti del Mediterraneo verso Gaza per rompere l’assedio e fermare il genocidio.

La Marcia per la Pace sarà un’iniziativa rivolta a tutte e tutti, ma che guarda in particolar modo alle giovani e giovanissime generazioni. Perché la pace è un valore che si declina al futuro. Per questo è stato pensato di inaugurare la serata con un momento di intrattenimento per bambini e bambine - ma aperto a chiunque - con animatori e animatrici che giocheranno con i trucchi e i colori per sensibilizzare appunto sul tema della pace. Sarà possibile partecipare durante il concentramento della marcia, che avverrà in piazza Farinata degli Uberti a partire dalle 18.30.

Quindi, alle 19.15 il serpentone - che sarà contraddistinto come consuetudine dallo scenografico bandierone della pace di 15 metri - si muoverà verso la frazione di Monterappoli attraversando le vie del centro e imboccando via dei Cappuccini e successivamente via Salaiola. La terza edizione, infatti, per la prima volta avrà una direzione inversa rispetto al passato, partendo dal cuore di Empoli per concludersi intorno alle 21 proprio di fronte al Circolo Arci Monterappoli, dove è previsto un ristoro per tutte e tutti i partecipanti con cibo e bevande a prezzi popolari. Il corteo sarà accompagnato da musica itinerante e saranno allestiti punti di distribuzione acqua durante il percorso. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 333 8806520 o 370 3237710.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa