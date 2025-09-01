Arezzo, motociclista 42enne perde la vita in uno scontro con un fuoristrada

È deceduto il motociclista di 42 anni coinvolto ieri in un incidente con un fuoristrada sul ponte di Pratantico, ad Arezzo, intorno alle 16.30. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravissime ai soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

Fabio Mazzi era stato trasportato in elicottero in codice rosso al policlinico Le Scotte di Siena, con un esteso politrauma, e ricoverato in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei medici, è morto meno di 24 ore dopo l’incidente.

La polizia municipale di Arezzo sta indagando per chiarire la dinamica dello scontro. Dopo l’incidente, il ponte era rimasto temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso.