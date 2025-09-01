Musica Live senza confini a Castelfiorentino, ecco il FDB Festival

Cinque notti di musica senza confini: dal rap all’elettronica, dal Pop alla musica anni ’90. E iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi e vibranti della stagione estiva. Dal 10 al 14 settembre Castelfiorentino ospiterà infatti “FDB FESTIVAL” (zona stadio – viale Roosevelt), giunta quest’anno alla sesta edizione, durante la quale ogni sera ci si potrà immergere nel pubblico per assistere a Concerti Live di pura energia, divertirsi con le attrazioni del Luna Park, spaziare tra le mille prelibatezze dell’area “street food”, accompagnate come di consueto da un’ampia selezione di birre artigianali. L’ingresso a tutti i concerti è completamente gratuito.

La festa – organizzata dall’associazione culturale “Gogamagoga” grazie al sostegno di numerosi sponsor del territorio e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino - prenderà il via mercoledì 10 settembre (ore 18.00) con l’apertura dell’area “food” e del Luna Park, dando vita ad un’esplosione di gioia e di allegria con attrazioni mozzafiato per tutte le età, dagli adulti ai bambini.

Sapori unici provenienti da tutta Italia renderanno particolarmente appetitosa quest’anno l’offerta di cibo: dalle puntine di maiale nero di Puglia dolce e piccante alla salsiccia calabrese e alla mortadella con sardella e provola; dal panino con il polpo alla paella; dalla frittura di calamari e gamberi al panino con trippa di mare; dagli arrosticini abruzzesi alle patatine cheddar, accompagnate da bacon e mille salse imperdibili; ancora, galletto alla griglia, hamburger di chianina, pulled pork artigianale, polpette romane a pasta cacio e pepe. Non mancheranno i dolci come Sushi di crepes, crepes alla Nutella, e le birre artigianali alla spina e la Gintoneria con una selezione di Gin Premium, come si conviene all’identità della manifestazione che ha ormai assunto la fisionomia di un vero e proprio “Festival”.

In serata (ore 21.00) il primo Concerto Live con i BNKR44, band rivelazione della nuova scena italiana pronta a conquistare il pubblico con la sua musica travolgente. A seguire (giovedì 11 settembre) evento da non perdere con i Silent Bob & Sick Budd, che si esibiranno in un Live ricco di testi taglienti e beat potenti da lasciare il segno. Venerdì 12 settembre serata leggendaria con Metempsicosi, Dinosaurus tour, grandi protagonisti della musica elettronica italiana! In console: Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, Oozicky, Luca Pechino. Sabato 13 settembre (ore 21.00) appuntamento con il Live show più amato d’Italia: “Voglio tornare negli anni ‘90”, con i suoi ritmi trascinanti e alcuni brani irripetibili che coinvolgono tutte le generazioni, dai giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un'epoca indimenticabile. Gran finale domenica 14 settembre con i Coma Cose uno dei progetti più originali della scena italiana, pronti a emozionare Castelfiorentino con un live intenso e coinvolgente!

E non è finita. Oltre agli artisti di rilievo già confermati, il Festival darà spazio anche a band emergenti e DJ locali, che animeranno le aperture e le chiusure delle serate, offrendo al pubblico un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Sempre domenica 14 settembre, ad esempio, ad aprire la serata ci saranno gli “Incubo!”, giovane e promettente band di Empoli che sta conquistando sempre più consensi. Ma non ci sarà soltanto musica: il FDB Festival sarà infatti un contenitore di tante iniziative collaterali che arricchiranno il programma, con raduni di auto tuning, il celebre raduno delle Pande, oltre a presentazioni delle squadre sportive di Castelfiorentino e molte altre attività pensate per coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le

età.

“Il nostro obiettivo – scrivono gli organizzatori del festival, Luca Canaj, Enrico Ticciati, Yazid Zenarti - è creare un festival che non sia soltanto un evento musicale, ma un vero e proprio momento di incontro, condivisione e festa per tutta la comunità”.

“FDB Festival – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì - apre le porte a una vera e propria rivoluzione per un evento che era nato come “Festa della birra”. L’intenzione dei ragazzi è infatti quella di riuscire a trasformare questa festa in un Festival musicale di qualità, in grado di attirare sempre più giovani e cittadini da altri Comuni dell’Empolese Valdelsa e non solo. Per ottenere questo obiettivo, gli organizzatori si sono concentrati su un’offerta musicale che punta a coinvolgere artisti di livello nazionale, fondendo le esigenze dei giovani con quelle di un pubblico più vasto. Come Amministrazione siamo felici di poter affiancare questo gruppo di ragazzi che sono costantemente impegnati nell’organizzazione di eventi per i giovani e per le famiglie. Ci teniamo infatti a ricordare che da sempre questa festa è un appuntamento rivolto a tutti, giovani e non, per trascorrere delle serate all’aperto, in modo spensierato e in compagnia”.

