Ospedale Campostaggia, le immagini degli esami endoscopici su chiavetta usb o via mail

Per gli utenti dell’ospedale di Campostaggia, è stata resa disponibile la possibilità di ricevere per email o scaricare su chiavetta usb le immagini acquisite durante gli esami endoscopici effettuati presso la UOSD Endoscopia digestiva e Interventistica di Campostaggia.

Il servizio "referto@mail" è attivabile direttamente allo sportello all’atto della prenotazione dell’esame o al momento dell’accettazione; da quel momento in poi tutti i referti endoscopici, anche futuri e le relative immagini, saranno inviati per posta elettronica. In alternativa, è possibile utilizzare le postazioni PuntoSì/TOTEM, presenti in ogni stabilimento ospedaliero/distrettuale, scaricando le immagini su chiavetta usb, previo accesso con carta sanitaria elettronica e PIN.

"L’Endoscopia del nostro ospedale, - spiega la la direttrice della UOSD Endoscopia digestiva e interventistica di Campostaggia e coordinatrice della Rete Endoscopie digestive Asl Tse Tania Banducci, - è stata pioniera nell’adozione di sistemi di refertazione digitali di alta qualità e oggi si arricchisce di questo ulteriore importante servizio al cittadino, che a breve sarà disponibile in tutti i presidi ospedalieri e in tutte le unità operative di Endoscopia digestiva della nostra Azienda, in attesa che l’implementazione del fascicolo sanitario elettronico consenta la visualizzazione diretta delle immagini endoscopiche".

Fonte: Ausl Toscana Sud Est