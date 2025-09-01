Addio a Padre Sesto Pieroni, guida e punto di riferimento per generazioni

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Fondatore del gruppo Empoli 1 negli anni Sessanta, riportò in attività lo scoutismo dopo la lunga interruzione del ventennio fascista e contribuì ai 100 anni di storia dello scoutismo in città

È scomparso all'età di 91 anni, Padre Sesto Pieroni. Molto stimato e benvoluto da tutti, è stato per molti anni rettore dell'Istituto Calasanzio di Empoli e, in seguito, parroco a Sovigliana. Negli ultimi tempi si trovava in una residenza per sacerdoti a causa di problemi di salute.

Negli anni Sessanta riportò in attività lo scoutismo a Empoli, fondando il gruppo Empoli 1, dopo la lunga interruzione causata dal divieto durante il ventennio fascista. Recentemente erano stati celebrati i 100 anni di scoutismo in città, un traguardo al quale Padre Pieroni ha dato un contributo fondamentale.

Sesto sembrava di poche parole, ma era un pastore vero - scrive il sindaco Alessio Mantellassi sul suo profilo social- . Padre Sesto Pieroni è stato sacerdote, insegnante, educatore e guida per tanti scout. Oggi ha lasciato questo mondo e io sono molto molto addolorato”.

Un abbraccio forte alla grande famiglia scout empolese e ai padri scolopi”, conclude il primo cittadino.

Domani pomeriggio il feretro sarà esposto nella cappella del Calasanzio fino a mercoledì. I funerali si terranno mercoledì 3 settembre alle ore 15.00 presso la Collegiata di Empoli.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
1 Settembre 2025

Gli chiede indicazioni stradali poi gli porta via il cellulare: rapina in pieno giorno a Empoli

Rapinato in pieno giorno in centro a Empoli. Vittima un uomo di 70 anni, nella tarda mattinata di domenica 31 agosto in via Roma, finito in ospedale con varie ferite [...]

Empoli
Cronaca
31 Agosto 2025

Lieve scossa di terremoto in mattinata nell'Empolese Valdelsa

Una scossa di terremoto si è avvertita nella mattinata di domenica 31 agosto nell'Empolese Valdelsa. Si è trattato di una scossa lieve, avvenuta verso le 8, ma che si è [...]

Empoli
Cronaca
30 Agosto 2025

Nuovo furto al Pontormo: rubati un computer e una stampante durante l'estate

Nuovo furto al Pontormo che, nei primi giorni di riapertura dalle vacanze estive, ha dovuto constatare la scomparsa di un computer e una stampante. Come riporta oggi il quotidiano La [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina