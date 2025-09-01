Addio a Padre Sesto Pieroni, guida e punto di riferimento per generazioni

È scomparso all'età di 91 anni, Padre Sesto Pieroni. Molto stimato e benvoluto da tutti, è stato per molti anni rettore dell'Istituto Calasanzio di Empoli e, in seguito, parroco a Sovigliana. Negli ultimi tempi si trovava in una residenza per sacerdoti a causa di problemi di salute.

Negli anni Sessanta riportò in attività lo scoutismo a Empoli, fondando il gruppo Empoli 1, dopo la lunga interruzione causata dal divieto durante il ventennio fascista. Recentemente erano stati celebrati i 100 anni di scoutismo in città, un traguardo al quale Padre Pieroni ha dato un contributo fondamentale.

“Sesto sembrava di poche parole, ma era un pastore vero - scrive il sindaco Alessio Mantellassi sul suo profilo social- . Padre Sesto Pieroni è stato sacerdote, insegnante, educatore e guida per tanti scout. Oggi ha lasciato questo mondo e io sono molto molto addolorato”.

”Un abbraccio forte alla grande famiglia scout empolese e ai padri scolopi”, conclude il primo cittadino.

Domani pomeriggio il feretro sarà esposto nella cappella del Calasanzio fino a mercoledì. I funerali si terranno mercoledì 3 settembre alle ore 15.00 presso la Collegiata di Empoli.

