Siena, Pietro Vittorio D’Arrigo nominato nuovo dirigente della Squadra Mobile

Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Siena. A guidarla sarà il Commissario Capo della Polizia di Stato Pietro Vittorio D’Arrigo, 30 anni, originario di Catania.

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università di Catania e inserito nell’Anagrafe dei Laureati Eccellenti dell’ateneo etneo, D’Arrigo ha conseguito l’abilitazione forense e un Master di II livello in Gestione e Organizzazione della Pubblica Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma.

Entrato in Polizia nell’aprile 2021, ha diretto dal luglio 2022 il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola (Siracusa), distinguendosi in delicate attività di polizia giudiziaria. Tra le operazioni più significative coordinate da lui figurano “Gemini”, che ha portato a 6 arresti e un indagato, e “Mater Familias”, con 8 arresti e 2 indagati, nell’ambito di indagini su criminalità organizzata, stupefacenti e traffico d’armi.

Il Questore di Siena, Costantino Angeloni, e i colleghi della Questura hanno rivolto al nuovo dirigente un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro alla guida della Mobile senese.