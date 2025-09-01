Poggibonsi, acqua ripristinata in via delle Magnolie e via delle Rose. Intervento completo domani

Poggibonsi
Con riferimento al guasto verificatosi nella giornata di ieri, domenica 31 agosto, nel comune di Poggibonsi, Acque comunica che, in attesa di completare le operazioni preliminari per l’esecuzione dell’intervento di riparazione definitiva, nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, attraverso la realizzazione di un bypass temporaneo, è stato ripristinato il servizio idrico presso le utenze di via delle Magnolie e via delle Rose, prima coinvolte dal guasto.

Pertanto, sino alla conclusione delle complesse operazioni di riparazione - al momento prevista non prima della tarda mattinata di martedì 2 settembre - permangono fenomeni di abbassamento della pressione idrica nelle vie del Salice, del Casalino e del Melograno, nonché temporanee mancanze d’acqua nel corso della notte e fino alle prime ore del mattino nelle vie del Salice, del Casalino e del Melograno.

Acque si scusa per il disagio e ricorda che per chiarimenti e aggiornamenti sui tempi di riparazione è sempre disponibile il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque - Comunicazione e Relazioni Esterne

