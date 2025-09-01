"Riconosciamo lo Stato di Palestina": Mantellassi annuncia delibera a Empoli

Nel prossimo Consiglio comunale la giunta di Empoli porterà una delibera per riconoscere lo stato di Palestina. La notizia arriva dal sindaco Alessio Mantellassi che ha dato l'annuncio sui social network ufficiali.

"Nel primo consiglio comunale di settembre nello spazio per mozioni e delibere porteremo una delibera che ufficializzerà da parte del nostro Comune il riconoscimento dello Stato di Palestina. La soluzione a cui tutti facciamo riferimento con convinzione è quella dei due popoli e due stati e la si può concretizzare se vi è l'esistenza e l'autorevolezza di uno stato palestinese che sia libero e autonomo e soprattutto veda il pieno rispetto dei diritti delle persone. Vogliamo dare questo segnale simbolico" ha detto Mantellassi.

Ancora il sindaco: "Bambini e bambine stanno morendo, tante persone stanno perdendo la vita. C'è bisogno di una mobilitazione ancor più forte che vada oltre l'indignazione da parte di tutti noi. Empoli ha aderito a diverse manifestazioni, il Comune porterà avanti i patti di gemellaggio in particolare con Betlemme per rafforzare il rapporto tra noi e la Palestina oltre alla Striscia di Gaza".

Empoli ha partecipato a manifestazioni come l'esposizione dal municipio dei lenzuoli bianchi, in città si vedono molte bandiera palestinesi ormai da mesi e il tema è sentito da molte persone. Da sinistra erano poi arrivate mozioni nei passati consigli in cui si chiedeva di fare qualcosa di concreto: non ultima quella riguardo il boicottaggio dei prodotti israeliani presentata dalla sinistra empolese a luglio. Nel 2024 BE, M5S e Siamo Empoli presentò un odg sul riconoscimento della Palestina.

Il post di Masi (BE): "Ora la cittadinanza a Albanese"

Apprendiamo con soddisfazione che il Sindaco, ad un anno dal voto in consiglio comunale, dia seguito all'ordine del giorno che presentammo come gruppo consiliari Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli e Movimento 5 Stelle.

Risale infatti al 29 luglio 2024 la discussione e l'approvazione dell'odg in cui chiedevano che la nostra amministrazione si impegnasse per il riconoscimento dello stato di Palestina.

In quell'atto c'è ancora di più: i confini dello Stato di Palestina dovrebbero essere delineati prima dell'occupazione del 1967, c'è una posizione contro l'occupazione e altro ancora.

È passato un anno e ora il sindaco recepisce il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Comunale.

C'è ancora altro: già da mesi, insieme anche alla maggioranza del CC, abbiamo presentato e non ancora discusso un ordine del giorno e una mozione che chiede impegni precisi alla nostra amministrazione, ma ancora dobbiamo fare tanto vista la tragicità della situazione in Palestina.

Presenteremo un altro atto per chiedere maggior impegno all'amministrazione, passando dall'esposizione della bandiera palestinese alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.

Le foto sono un estratto dell'ordine del giorno di luglio 2024

Notizie correlate