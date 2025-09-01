Rosignano, arrestato 32enne per aggressione dopo una lite finita a coltellate

I Carabinieri di Rosignano Marittimo hanno arrestato un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe avuto una discussione con un 45enne per motivi futili, degenerata probabilmente a causa dell’abuso di alcol.

Durante la lite, il 32enne avrebbe seguito la vittima fino a casa sua e l’avrebbe ferita al polso con un coltello. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, dove è tuttora ricoverato.

Dopo l’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’arrestato il divieto di dimora a Rosignano Marittimo e il divieto di avvicinamento alla vittima, controllato tramite braccialetto elettronico.

Notizie correlate