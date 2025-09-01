Scrittura creativa, a Certaldo il laboratorio "Viva amore e muoia soldo" con Antonella Cilento

Dal 12 al 14 settembre 2025, nel cuore medievale di Certaldo Alto (FI), torna l’appuntamento con la scrittura creativa, con il laboratorio condotto da Antonella Cilento “Viva amore e muoia soldo”.

Organizzato da Lalineascritta Laboratori di Scrittura Creativa in collaborazione con l’Associazione Letteraria “Giovanni Boccaccio”, il workshop propone tre giornate di esercizi, letture e riflessioni sui temi che da sempre animano la letteratura e la vita: amore, desiderio e denaro. Al centro, gli strumenti fondamentali della narrazione – struttura in tre atti, conflitto, punti di svolta – per trasformare un’idea in una storia capace di farsi strada.

Il laboratorio si terrà a Certaldo Alto con questo calendario: venerdì 12 settembre (16-19), sabato 13 (10-13 e 14-17) e domenica 14 (10-13). Le iscrizioni sono aperte fino al 5 settembre. Tutte le informazioni su costi e prenotazioni sono disponibili sul sito lalineascritta.it.

Fondata nel 1993 da Antonella Cilento, Lalineascritta è tra le scuole di scrittura più longeve d’Italia: oltre trent’anni di attività, un metodo didattico consolidato e corsi che spaziano dal romanzo alla drammaturgia, dalla poesia alla sceneggiatura per cinema e tv.

Il laboratorio si inserisce nel programma del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che celebrerà la sua 44ª edizione proprio nel weekend. Quest’anno la giuria, presieduta da Walter Veltroni e di cui fa parte anche la stessa Antonella Cilento, ha assegnato i riconoscimenti a: Melania Mazzucco per la Letteratura, Ezio Mauro per il Giornalismo, Claudio Baglioni per l’Etica della comunicazione.

Il binomio tra laboratorio e Premio rende settembre un momento speciale per Certaldo: da un lato la formazione creativa proposta da Lalineascritta, dall’altro il riconoscimento a grandi protagonisti della letteratura, del giornalismo e della musica. Un doppio appuntamento che unisce studio, memoria e celebrazione, nel segno del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio